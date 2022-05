Udinese, altro che Juventus e Atletico: su Molina piomba un club della Premier! (Di martedì 10 maggio 2022) Per l’Udinese si sta per concludere una stagione molto positiva: attualmente al dodicesimo posto in classifica, i friulani puntano ad arrivare tra le prime dieci. Fra i migliori giocatori della rosa c’è sicuramente Nahuel Molina. Il difensore argentino, classe 98, si è distinto nel suo ruolo con ben 6 gol e 4 assist realizzati fino ad oggi in Serie A. Già nelle scorse settimane era stato avvicinato alla Juventus e all’Atletico Madrid del suo connazionale Diego Simeone. Secondo il portale argentino Tyc Sports, ci sarebbe un’altra squadra molto interessata a Molina: si tratta dell’Arsenal. Nahuel Molina Udinese Arsenal La squadra londinese sta monitorando il giovane terzino destro e starebbe pensando di inserire nella trattativa il difensore ... Leggi su rompipallone (Di martedì 10 maggio 2022) Per l’si sta per concludere una stagione molto positiva: attualmente al dodicesimo posto in classifica, i friulani puntano ad arrivare tra le prime dieci. Fra i migliori giocatorirosa c’è sicuramente Nahuel. Il difensore argentino, classe 98, si è distinto nel suo ruolo con ben 6 gol e 4 assist realizzati fino ad oggi in Serie A. Già nelle scorse settimane era stato avvicinato allae all’Madrid del suo connazionale Diego Simeone. Secondo il portale argentino Tyc Sports, ci sarebbe un’altra squadra molto interessata a: si tratta dell’Arsenal. NahuelArsenal La squadra londinese sta monitorando il giovane terzino destro e starebbe pensando di inserire nella trattativa il difensore ...

Advertising

MarcoLai_23 : @andy_bernard22 Il Sassuolo è 10° per FT alla fine, è un buon dato. Per l'Udinese non so se parlerei necessariamen… - AleStacco76 : @totofaz @cippiriddu Infatti vinci 7 su 12 partite a cavallo del girone di Champions (Bologna, Sassuolo soffrendo d… - RespectxAC_MT : RT @domenickodg: @RespectxAC_MT Non solo s.siro... anche in metro uno è sicuro. Pre-lockdown ho visto un ragazzo con la sciarpa dell'udines… - domenickodg : @RespectxAC_MT Non solo s.siro... anche in metro uno è sicuro. Pre-lockdown ho visto un ragazzo con la sciarpa dell… - 4n1mo51t1som1n4 : @cavallodipietra Condivido la seconda parte, ma purtroppo non credo minimamente alla prima. La Salernitana incontre… -