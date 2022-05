Truffe | vendevano false assicurazioni online | smantellata rete

Leggi su anteprima24

Trieste – Attiravano i clienti con siti web farlocchi offrendo loro polizze assicurative, rivelatesi poi, a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Dopo il pagamento dell'importo, eseguito verso carte prepagate o ricaricabili, inviavano ai clienti la documentazione falsa, che spesso riportava perfettamente, ma illecitamente, i loghi e il format di note compagnie assicurative italiane. Per questo motivo tre uomini, residenti in provincia di Caserta, rispettivamente di 60, 39 e 25 anni, dovranno rispondere del reato di truffa in concorso. A smantellare la vastadi vendita dipolizze in tutta Italia è stata un'indagine avviata dalla Polizia locale di Trieste e coordinata dalla locale Procura, dopo la denuncia presentata da alcuni automobilisti raggirati. Attraverso l'acquisizione di ...