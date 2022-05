Test d’Ingresso Medicina, Costa: “No al Numero Chiuso” (Di martedì 10 maggio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa si esprime in merito al Test d’Ingresso per accedere alla Facoltà di Medicina. “Sono convinto che il Numero Chiuso all’università per accedere alla facoltà di ... Leggi su youreduaction (Di martedì 10 maggio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andreasi esprime in merito alper accedere alla Facoltà di. “Sono convinto che ilall’università per accedere alla facoltà di ...

Advertising

infoitsalute : Abolizione test d'ingresso a Medicina, Zaia sta con Costa: «Siamo per una visione meritocratica» - moltosimpatica : Dovevano investirmi il giorno dei test d’ingresso - MoodBlack_White : @DelgeIl Lui no...ma c'è un tipo del settore qui vicino che mi ha regalato i ventagli a cui farei volentieri il test d'ingresso...?? - freenickdevita : Raga ma come fa il pubblico a cantare le canzoni in tutte le lingue? Che test d’ingresso fanno per farti entrare al Pala Alpitur? #ESCita - odetopxlarize : domani ho il test d'ingresso per l'università e sono qui a vedere l'eurovision, ma va bene così #Eurovision -