Tarfusser | «Lo sciopero dei magistrati è illegittimo»

(Di martedì 10 maggio 2022) «Lodeiè illegale e il Csm è un maleodorante carrozzone politico-burocratico che gestisce in modo del tutto opaco carriere, uffici, incarichi e che si presta ad ogni manipolazione» afferma in un’intervista a Panorama Cuno, sostituto procuratore generale presso la Procura di Milano ed ex giudice alla Corte penale internazionale dell’Aia. Il 16 maggio idi tutto il Paese hanno deciso di scioperare contro la riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario e del sistema elettorale del Csm.A deciderlo dopo 8 ore di dibattito tra scontri e tensioni la giunta dell'Anm con 1.081 voti favorevoli 169 contrari e 13 astenuti. Si tratterà di un' astensione totale deidalle loro funzioni, salvi i limiti derivanti dal codice di Autoregolamentazione. I punti della ...

Panorama

