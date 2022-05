Sinner-Fognini, ATP Roma 2022: programma, orario, tv, streaming. C’è il derby! (Di martedì 10 maggio 2022) Jannik Sinner a Fabio Fognini si sfideranno al secondo turno del Masters 1000 di Roma. Ci sarà dunque un attesissimo derby tricolore agli Internazionali d’Italia, una sfida tra la nuova generazione e il veterano di mille battaglie. L’altoatesino, capace di liquidare lo spagnolo Pedro Martinez all’esordio, partirà con i favori del pronostico contro il ligure, che al debutto ha avuto la meglio sull’austriaco Dominic Thiem. Jannik Sinner, attuale numero 13 al mondo, sarà chiamato a un confronto di spessore contro Fabio Fognini, attuale numero 57 del ranking ATP e desideroso di conquistare lo scalpo di lusso. In palio la qualificazione agli ottavi di finale contro il serbo Filip Krajnovic, giustiziere del russo Andrey Rublev. Non ci sono precedenti tra il 20enne e il 34enne. L’appuntamento è per le ore ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Jannika Fabiosi sfideranno al secondo turno del Masters 1000 di. Ci sarà dunque un attesissimo derby tricolore agli Internazionali d’Italia, una sfida tra la nuova generazione e il veterano di mille battaglie. L’altoatesino, capace di liquidare lo spagnolo Pedro Martinez all’esordio, partirà con i favori del pronostico contro il ligure, che al debutto ha avuto la meglio sull’austriaco Dominic Thiem. Jannik, attuale numero 13 al mondo, sarà chiamato a un confronto di spessore contro Fabio, attuale numero 57 del ranking ATP e desideroso di conquistare lo scalpo di lusso. In palio la qualificazione agli ottavi di finale contro il serbo Filip Krajnovic, giustiziere del russo Andrey Rublev. Non ci sono precedenti tra il 20enne e il 34enne. L’appuntamento è per le ore ...

Vincenz32509123 : Fognini-Sinner sarà una sfida affascinante e non scontata. #ATPRoma - marcoamabili : ?? #Fognini vs #Sinner domani ore 19 sul Centrale #IBI22 - Julieflo86 : Sai che ridere se #Sinner perde contro #Fognini ?????? . Lo so, sono una brutta persona ?????? - wienerwalz : RT @InteBNLdItalia: Sinner c'è! ?????? Jannik supera Martinez 6-3 6-3. Al secondo turno ci sarà il derby contro Fognini ?? @janniksin | #tenn… - Sebastiano73 : Che bello quando non so soffre. Non ero più abituato con #Sinner. E adesso pronto x l'amico #Fognini. #IBI22 -