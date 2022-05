Siamo franchi 'sul caso' Elisabetta Franchi (Di martedì 10 maggio 2022) di Valentina Mira (scrittrice) Un'opinione non tanto sul caso Elisabetta Franchi, quanto a partire dallo stesso. Prima forse ha senso riassumere la vicenda, per chi abbia avuto la fortuna di ... Leggi su globalist (Di martedì 10 maggio 2022) di Valentina Mira (scrittrice) Un'opinione non tanto sul, quanto a partire dallo stesso. Prima forse ha senso riassumere la vicenda, per chi abbia avuto la fortuna di ...

Advertising

mahhhcs : Non gli errori di grammatica nel comunicato della Franchi spammato ovunque. E poi ci siamo noi neoassunti che per… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: CASO #ELISABETTAFRANCHI 'Siamo europei come gli altri nel mandare le armi, molto meno degli altri nel dare finalmente un… - Profilo3Marco : RT @ilfattoblog: CASO #ELISABETTAFRANCHI 'Siamo europei come gli altri nel mandare le armi, molto meno degli altri nel dare finalmente un… - sanacore_ : Nelle 'scuse'della Franchi c'è un passaggio che mi ha colpito, quando parla dell'alto livello di stress che richied… - kiara86769608 : RT @ilfattoblog: CASO #ELISABETTAFRANCHI 'Siamo europei come gli altri nel mandare le armi, molto meno degli altri nel dare finalmente un… -