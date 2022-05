Shanghai, il lockdown si fa ancora più duro. La repressione avverte: «Questa è la Cina, non l’America» (Di martedì 10 maggio 2022) La strategia adottata dalla Cina contro Omicron non dà i risultati sperati e le già durissime restrizioni imposte a Shanghai registrano una nuova stretta, dopo oltre un mese di lockdown feroce in nome della strategia “contagi zero”. Fra le nuove misure si registra lo stop totale della metropolitana, con la chiusura anche delle ultime due linee che erano rimaste attive, e la previsione di finire in quarantena nelle strutture gestite dal governo anche per i vicini delle famiglie in cui si siano registrati casi di Covid. Intanto, anche a Pechino si annunciano nuove restrizioni. Il lockdown di Shanghai diventa ancora più duro Il tutto mentre, secondo i dati ufficiali, i casi di contagio sarebbero in calo. Ieri, secondo il bollettino confermato stamani dalle autorità ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) La strategia adottata dallacontro Omicron non dà i risultati sperati e le già durissime restrizioni imposte aregistrano una nuova stretta, dopo oltre un mese diferoce in nome della strategia “contagi zero”. Fra le nuove misure si registra lo stop totale della metropolitana, con la chiusura anche delle ultime due linee che erano rimaste attive, e la previsione di finire in quarantena nelle strutture gestite dal governo anche per i vicini delle famiglie in cui si siano registrati casi di Covid. Intanto, anche a Pechino si annunciano nuove restrizioni. IldidiventapiùIl tutto mentre, secondo i dati ufficiali, i casi di contagio sarebbero in calo. Ieri, secondo il bollettino confermato stamani dalle autorità ...

Advertising

fattoquotidiano : Lockdown in Cina, “la Gigafactory di Tesla a Shanghai ha interrotto la produzione per problemi di approvvigionament… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Covid, protesta anti lockdown a Shanghai: i residenti sbattono pentole. Le nuove misure restrittive contro… - RosannaMariell1 : RT @SecolodItalia1: Shanghai, il lockdown si fa ancora più duro. La repressione avverte: «Questa è la Cina, non l’America» - SecolodItalia1 : Shanghai, il lockdown si fa ancora più duro. La repressione avverte: «Questa è la Cina, non l’America»… - Asiablog_it : #CINA ???? La politica 'Zero Covid' decisa dal regime di Xi Jinping significa che decine di milioni di persone sono… -