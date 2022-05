Serie A, sono dieci i giocatori squalificati: un turno a Ribery e Bohinen (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutisono dieci i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della 36/a giornata di Serie A. Una giornata di stop e un’ammenda di 5mila euro ciascuno sono state inflitte a Radunovic del Cagliari e Ribery della Salernitana, che nel corso della partita sono stati espulsi direttamente dalla panchina per essere venuti a contatto tra loro durante un parapiglia. Erano invece diffidati Amrabat (Fiorentina), S. Bastoni (Spezia), Bohinen (Salernitana), Faraoni (Verona), Kyriakopoulos (Sassuolo), Mancini (Roma), Becao (Udinese) e Singo (Torino). Il giudice ha poi inflitto ammende alle società Bologna, Milan, Salernitana ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti, tutti per una giornata, dal giudice sportivo diA, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della 36/a giornata diA. Una giornata di stop e un’ammenda di 5mila euro ciascunostate inflitte a Radunovic del Cagliari edella Salernitana, che nel corso della partitastati espulsi direttamente dalla panchina per essere venuti a contatto tra loro durante un parapiglia. Erano invece diffidati Amrabat (Fiorentina), S. Bastoni (Spezia),(Salernitana), Faraoni (Verona), Kyriakopoulos (Sassuolo), Mancini (Roma), Becao (Udinese) e Singo (Torino). Il giudice ha poi inflitto ammende alle società Bologna, Milan, Salernitana ...

