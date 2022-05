Serie A, i top di Vieri: «Maignan un fenomeno. Bremer ti spacca in due» (Di martedì 10 maggio 2022) L’ex attaccante azzurro Bobo Vieri ha stilato la lista dei suoi top del campionato di Serie A Bobo Vieri, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha stilato la lista dei suoi top di questo campionato di Serie A. TOP – «Portiere: Maignan, fenomeno. Difensore: Bremer. Una iena, ti spacca in due. Centrocampista: Brozovic. Crescita incredibile, partite sbagliate zero: quelle che non ha giocato. Attaccante: Vlahovic, prima di andare alla Juve. La Juve non è la Fiorentina? Scuse. È uno dei centravanti più forti d’Europa e non soffre le pressioni. Ma se giochi in una squadra che gioca male, giochi male anche tu». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) L’ex attaccante azzurro Boboha stilato la lista dei suoi top del campionato diA Bobo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha stilato la lista dei suoi top di questo campionato diA. TOP – «Portiere:. Difensore:. Una iena, tiin due. Centrocampista: Brozovic. Crescita incredibile, partite sbagliate zero: quelle che non ha giocato. Attaccante: Vlahovic, prima di andare alla Juve. La Juve non è la Fiorentina? Scuse. È uno dei centravanti più forti d’Europa e non soffre le pressioni. Ma se giochi in una squadra che gioca male, giochi male anche tu». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

RoyNemer : ???? Argentina in 2015: ?? Lionel Messi, Javier Mascherano treble ?? Lionel Messi: La Liga Best Forward & Player ?? Carl… - acmilan : ?? Read the romantic tale of #VeronaMilan in tonight's match report ?? - CB_Ignoranza : ???? 1 Serie A col Milan nel 2004; ?????????????? 1 Premier col Chelsea nel 2010; ???? 1 Ligue 1 col PSG nel 2013; ???? 1 Bundes… - lakakadonkey : RT @cmdotcom: I #top della Serie A: #Tonali e #Leao rispondono ai colpi di #Lautaro, favola #Criscito - TuttoMercatoWeb : FOCUS TMW - La Top 11 della Serie B 2021/2022: Carnesecchi padrone dei pali. Coda immenso -