Sampdoria | la salvezza è nelle mani di Caputo ed Ekdal

(Di martedì 10 maggio 2022) Nella lotta, lasi affida a due elementi in particolare:edSul camminodellaci sono due partite non semplici: Fiorentina, in piena corsa per l’Europa League, e Inter, in piena lotta per lo scudetto. Dopo la vittoria nel Derby della Lanterna e la sconfitta contro la Lazio, alla squadra di Marco Giampaolo servirebbe almeno un punto per stare tranquilla. Gli uomini chiave, secondo La Gazzetta dello Sport, dellasaranno Francescoe Albin. Il primo è il capocannoniere della squadra blucerchiata e il secondo ha dimostrato di essere il perno intorno a cui ruota tutto il centrocampo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS ...

Se la lotta per lo scudetto è aperta e quella per la salvezza anche, non è da meno la lotta per l'Europa League: con la vittoria della Fiorentina stasera ... la Fiorentina la Sampdoria e la Juve e l'... La salvezza della Sampdoria Con Giampaolo i conti non tornano più Bobo Vieri ha fatto il punto sulla lotta salvezza che coinvolge anche la Sampdoria: le sue parole a La Gazzetta dello Sport SCUDETTO – «Non ci sono percentuali scudetto. L'Atalanta in Italia può ...