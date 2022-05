Salernitana | Cagliari | Genoa | Venezia | ma anche Spezia e Samp | la corsa salvezza

Advertising

gianniusai86 : RT @GnocchiGene: Salernitana-Cagliari, al gol di Verdi tra i calciatori sì è scatenata una rissa così violenta che per dividerli sono inter… - LeoCecchi : @ClaudioMasini7 Il risultato della Salernitana é indifferente. La Samp deve sperare che il Cagliari perda ed il Genoa non vinca - LeonardoBecchi : @ClaudioMasini7 Se non sbaglio Claudio la partita Salernitana-Empoli non è necessaria. Se Cagliari perde con l'Inte… - ClaudioMasini7 : Oltre a contare su se stessa, alla #Fiorentina farebbe un gran comodo se la #Samp lunedì fosse già salva. La possib… - Luxgraph : La volata salvezza: Salernitana, Cagliari, Genoa, Venezia ma anche Spezia e Samp -

... perché la Sampdoria di Giampaolo e lo Spezia di Thiago Motta non sono ancora al sicuro e cercherrano di tenere lontane la(al momento quartultima e salva), ildi Agostini, il ...Ancora in attesa di conoscere quale sarà il campionato in cui si esibiranno il prossimo anno sono infatti le tre liguri, Spezia, Sampdoria e Genoa, la, ile il Venezia. In ...La salvezza è una questione per gente di mare. Per un per un curioso scherzo del destino tutte e sei le squadre ancora impegnate nella lotta per non retrocedere rappresentano città affacciate su uno s ...Saranno out. Sono in tutto 10 gli squalificati per la 37ma giornata di Serie A. Dopo le gare del weekend, il numero degli assenti era fermo a 8. Sei i calciatori che erano diffidati e sono stati ammon ...