Rinnovo Leao, ora il Milan è in ansia: «Non basta uno stipendio triplicato» (Di martedì 10 maggio 2022) Rinovo Leao: al Milan non basterà triplicare lo stipendio. Dirigenti inquieti sul futuro dell’attaccante portoghese La trattativa per il Rinnovo tra Leao e il Milan che sembrava ormai indirizzata, ha subìto nei mesi scorsi un rallentamento. Oggi il 22enne portoghese guadagna 1,5 milioni a stagione, l’idea di Maldini era triplicarlo e portarlo fino al 2026 o 2027, ma la crescita dell’attaccante se da un lato non può che far piacere ai dirigenti rossoneri dall’altra inevitabilmente un po’ inquieta. Sono già diversi i club che da gennaio in poi si stanno facendo sentire con l’agente Jorge Mendes, uno su tutti il Psg di Leonardo, che offre 70 milioni. È evidente che i 4,5 milioni di stipendio oggi non bastano più: servirebbe uno sforzo ulteriore da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Rinovo: alnon basterà triplicare lo. Dirigenti inquieti sul futuro dell’attaccante portoghese La trattativa per iltrae ilche sembrava ormai indirizzata, ha subìto nei mesi scorsi un rallentamento. Oggi il 22enne portoghese guadagna 1,5 milioni a stagione, l’idea di Maldini era triplicarlo e portarlo fino al 2026 o 2027, ma la crescita dell’attaccante se da un lato non può che far piacere ai dirigenti rossoneri dall’altra inevitabilmente un po’ inquieta. Sono già diversi i club che da gennaio in poi si stanno facendo sentire con l’agente Jorge Mendes, uno su tutti il Psg di Leonardo, che offre 70 milioni. È evidente che i 4,5 milioni dioggi nonno più: servirebbe uno sforzo ulteriore da ...

Advertising

MarcoElliottOUT : @pasqlaragione @Riuk22 @Gazzetta_it In aggiunta che ci sono bennacer e leao in scadenza 2024 e se non puoi permette… - CalcioNews24 : #Milan, la situazione per il rinnovo di #Leao ?? - SempreMilanit : ?? Si amplia il divario tra offerta e domanda ???? Le ultime sul rinnovo di #RafaelLeao #SempreMilan #Milan - Famiglia_RN : What if: Leão rifiuta il rinnovo, il suo contratto scade nel 2024. Preferisci venderlo in estate a una cifra dai 70… - gilnar76 : Ultimissime #Milan 10 maggio: primi pensieri alla festa scudetto, Leao nodo rinnovo #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -