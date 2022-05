Porsche 911 Carrera Gts: la prova in pista a Vallelunga (Di martedì 10 maggio 2022) Il test a Vallelunga della Porsche 911 Carrera Gts , 480 Cv e 570 Nm di coppia scaricati sulla trazione posteriore. Grazie all'app Porsche Track Precision è possibile avere in tempo reale i tempi sul ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 10 maggio 2022) Il test adella911Gts , 480 Cv e 570 Nm di coppia scaricati sulla trazione posteriore. Grazie all'appTrack Precision è possibile avere in tempo reale i tempi sul ...

Advertising

Maturant2 : L17 porsche 911 - OfferteVG_extra : ?? PLAYMOBIL 70923 Porsche 911 Carrera RS 2.7, Auto Giocattolo per Adulti e Bambini, 5-99 anni ?? Store: Amazon ?? L… - junjokerando : RT @flat6club: RT DiaboloKesta RT @RaghavedraPR: Porsche 911 Turbo @Porsche @christoph_dimke @GordonMercedes9 @gmracingblue @Rinoire @rafik… - Gazzetta_it : Porsche 911 Carrera Gts: la prova in pista a Vallelunga - Gazzetta_it : Porsche 911 Carrera Gts: la prova in pista a Vallelunga -