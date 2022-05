Pizza di patate al cubo: velocissima, Super semplice e deliziosa!! (Di martedì 10 maggio 2022) Hai voglia di preparare una Pizza al cubo? Fidati. Non è nulla di complicato! Per preparare questo antipasto sfizioso alla vista e al palato ci vogliono solo pochi minuti e un morbido Pan bauletto. Vedrai che la nostra Pizza di patate al cubo sarà croccante e squisita. Gli ingredienti da usare sono i seguenti: 400 gr di patate Mozzarella 80 gr di bacon 2 cucchiai di acqua 1 confezione di Pan bauletto 3 cucchiai di salsa di pomodoro 2 cucchiai di latte ½ cucchiaino di sale Prezzemolo Pepe Procedimento Adagiamo un Pan bauletto su un tavolo da lavoro e riduciamolo a cubetti simili a dei blocchi. Dopodiché prendiamo un cubetto di pane ed eliminiamo delicatamente con un coltello la parte interna. In questo modo riusciremo ad ottenere un cubetto di pane vuoto. Ripetiamo la stessa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 10 maggio 2022) Hai voglia di preparare unaal? Fidati. Non è nulla di complicato! Per preparare questo antipasto sfizioso alla vista e al palato ci vogliono solo pochi minuti e un morbido Pan bauletto. Vedrai che la nostradialsarà croccante e squisita. Gli ingredienti da usare sono i seguenti: 400 gr diMozzarella 80 gr di bacon 2 cucchiai di acqua 1 confezione di Pan bauletto 3 cucchiai di salsa di pomodoro 2 cucchiai di latte ½ cucchiaino di sale Prezzemolo Pepe Procedimento Adagiamo un Pan bauletto su un tavolo da lavoro e riduciamolo a cubetti simili a dei blocchi. Dopodiché prendiamo un cubetto di pane ed eliminiamo delicatamente con un coltello la parte interna. In questo modo riusciremo ad ottenere un cubetto di pane vuoto. Ripetiamo la stessa ...

