Petrocelli | la giunta per il Regolamento mette la parola fine | commissione Esteri azzerata | il senatore è fuori

(Di martedì 10 maggio 2022) Ogni passaggio, in particolare l’ultimo, è stato vagliato dallaper ildel Senato. Ma con il voto di oggi pomeriggio, 10 maggio, il caso della rimozione del quasi ex Cinque stelle Vitodalladel Senato è praticamente risolto: laha infatti votato a favore del quesito che consente alla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, di azzerare lae dunque togliergli il ruolo di presidente. Il placet delladelè stata uno dei tasselli fondamentali della strategia che la presidente del Senato ha concordato coi gruppi, praticamente unanimi nella decisione di destituire il presidente dellale cui posizioni sono considerate ...

Stando a quanto apprendiamo, laavrebbe votato all'unanimità.che, del resto, risulta ancora essere un membro del MoVimento 5 Stelle , nonostante gli annunci fragorosi di Giuseppe ...... il senatore M5S Vito, sulla guerra in Ucraina. Una correzione alla bozza originariamente predisposta sottolinea il fatto che lasi esprime in seguito alle dimissioni 'di 20 ...Manca solo un passaggio alla rimozione di Vito Petrocelli da presidente della Commissione esteri al Senato: oggi la Giunta per il regolamento di Palazzo Madama ha votato all’unanimità il quesito ..."I gruppi sono invitati a procedere alle designazioni di rispettiva competenza entro venerdì 13 maggio". Così il presidente del Senato Elisabetta Casellati in Aula dopo aver letto il parere favorevole ...