Papa Francesco parla ai cattolici LGBT: “La Chiesa non vi rifiuta. Chi vi allontana vuole una setta” (Di martedì 10 maggio 2022) Rispetto ai suoi predecessori Papa Francesco si è dimostrato molto più aperto verso la comunità LGBTQ. Il Pontefice in più occasioni ha condannato l’omofobia (e si è detto favorevole alle Unioni Civili) e ieri ha risposto a delle domande che gli ha posto il gesuita James Martin, redattore della rivista America e consultore del Dicastero vaticano per la Comunicazione, impegnato da anni nella pastorale delle persone LGBT. “La cosa più importante che le persone LGBT dovrebbero sapere su Dio? Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli. E ‘lo stile’ di Dio è vicinanza, misericordia e tenerezza. Lungo questa strada troverete Dio. Cosa vorrei che le persone LGBT sapessero della Chiesa? Vorrei che leggessero il libro degli Atti degli Apostoli. Là troveranno l’immagine ... Leggi su biccy (Di martedì 10 maggio 2022) Rispetto ai suoi predecessorisi è dimostrato molto più aperto verso la comunitàQ. Il Pontefice in più occasioni ha condannato l’omofobia (e si è detto favorevole alle Unioni Civili) e ieri ha risposto a delle domande che gli ha posto il gesuita James Martin, redattore della rivista America e consultore del Dicastero vaticano per la Comunicazione, impegnato da anni nella pastorale delle persone. “La cosa più importante che le personedovrebbero sapere su Dio? Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli. E ‘lo stile’ di Dio è vicinanza, misericordia e tenerezza. Lungo questa strada troverete Dio. Cosa vorrei che le personesapessero della? Vorrei che leggessero il libro degli Atti degli Apostoli. Là troveranno l’immagine ...

chetempochefa : 'La cosa che colpisce di Papa Francesco è la disarmante umanità e la capacità di far sentire le persone a proprio a… - JamesMartinSJ : Il Papa alle persone Lgbt: Dio è Padre e non rinnega nessuno dei suoi figli - Vatican News - LaStampa : Ucraina, papa Francesco: la guerra è pazzia, le armi non portano la pace - StraNotizie : Papa Francesco parla ai cattolici LGBT: “La Chiesa non vi rifiuta. Chi vi allontana vuole una setta” - daniele19921 : RT @GiovanniMario12: @marcopiaiasj Per Papa Francesco,per noi,per me, Gesù doni la capacità di saperlo ascoltare. ???? -