Advertising

ILOVEPACALCIO : Paci sui playoff: «Catanzaro e Reggiana hanno qualcosa in più rispetto alle altre» - Ilovepalermocalcio - AleRodella : Paci: “Lecce e Monza andranno in Serie A. Per i playoff attenzione all’Ascoli” - -

Mediagol.it

Per il Riviera Volley , dopo aver sfiorato idi serie C, arriva un altro grande risultato ... Giorgia Pace Marta campana Greta Menghi Emma Bravi SofiaGiulia Dellavalle Irene De Cesare ...... infatti, Michele Mignani ha allenato per due anni il Modena , piazzandosi nello scorso campionato al quarto posto in classifica e perdendo l'occasione del balzo in Serie B ai. Gianluca... Paci: “Playoff di alto livello, ma Catanzaro e Reggiana hanno qualcosa in più” Le parole dell'allenatore Massimo Paci, in vista del ritorno della prima fase Nazionale dei playoff di Serie C ...L'allenatore Massimo Paci, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com, ha commentato così la retrocessione in Serie C del Pordenone, squadra che lo aveva scelto a inizio ...