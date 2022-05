Milinkovic-Savic via dalla Lazio? Annuncio a sorpresa di Lotito!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 10 maggio 2022) Juventus, PSG e ancora Man United. Tante le voci attorno al di Sergej, allora a fare chiarezza sul centrocampista serbo è intervenuto questa mattina a Rai Sport il presidente dellaClaudio Lotito. ROME, ITALY – APRIL 24: Sergejof SScompetes for the ball with Fikayo Tomori of AC Milan during the Serie A match between SSand AC Milan at Stadio Olimpico on April 24, 2022 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi – SS/Getty Images)“in messo in vendita? Parlate sempre di denaro, io di qualità tecnico-morali dei giocatori.non è in vendita, lo stimo molto. Non l’ho mai messo in vendita, c’è il cartello vendesi? Io stimo molto ...