Lituania: "Genocidio" russo in Ucraina, Mosca pratica "terrorismo" (Di martedì 10 maggio 2022) Il parlamento lituano ha approvato una risoluzione che dichiara l'invasione russa dell'Ucraina un "Genocidio" e definisce la Russia uno Stato responsabile di terrorismo. Nella risoluzione, il Seimas, il parlamento lituano, ha...

