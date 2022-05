Lione: Marcelo Guedes cacciato a gennaio per flatulenze nello spogliatoio (Di martedì 10 maggio 2022) La stampa francese svela un retroscena molto bizzarro riguardante Marcelo Guedes, ex calciatore del Lione ed attualmente al Bordeaux. Il difensore ha cambiato squadra nel mese di gennaio. Come riportato da Goal che cita L’Equipe, a seguito di una brutta sconfitta per 3-0 contro l’Angers – risalente ai primi match della stagione, Marcelo Guedes avrebbe tenuto un comportamento fuori luogo negli spogliatoi facendosi prendere dall’ilarità e da flatulenze. Il suo comportamento non è piaciuto ai compagni e alla dirigenza che ha dunque optato per il suo allontanamento dal club. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) La stampa francese svela un retroscena molto bizzarro riguardante, ex calciatore deled attualmente al Bordeaux. Il difensore ha cambiato squadra nel mese di. Come riportato da Goal che cita L’Equipe, a seguito di una brutta sconfitta per 3-0 contro l’Angers – risalente ai primi match della stagione,avrebbe tenuto un comportamento fuori luogo negli spogliatoi facendosi prendere dall’ilarità e da. Il suo comportamento non è piaciuto ai compagni e alla dirigenza che ha dunque optato per il suo allontanamento dal club. SportFace.

