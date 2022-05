"L'Europa deve capire cosa è o nel mondo multipolare finirà schiacciata" (Di martedì 10 maggio 2022) Intervista allo storico Andrea Graziosi: "Non parlerei di nuova Guerra Fredda. L'Ue si ponga il problema non solo di chi è, ma anche con chi vuole parlare e su che basi". "Putin? È in evidente difficoltà, ma non mollerà. A est dovremo fare i conti con una pace impossibile" Leggi su huffingtonpost (Di martedì 10 maggio 2022) Intervista allo storico Andrea Graziosi: "Non parlerei di nuova Guerra Fredda. L'Ue si ponga il problema non solo di chi è, ma anche con chi vuole parlare e su che basi". "Putin? È in evidente difficoltà, ma non mollerà. A est dovremo fare i conti con una pace impossibile"

Advertising

pfmajorino : Oggi @EnricoLetta ribadisce due punti di fondo per me essenziali. L'#Europa non deve farsi guidare dagli #USA ma es… - HuffPostItalia : Enrico Letta: 'Questa guerra è in Europa e l'Europa deve fermarla, spingendo Putin alla Pace' - Corriere : Carlo De Benedetti: «L’Europa non ha interesse a fare la guerra a Putin. Non deve seguire Biden» - cammisa_massimo : RT @italiadeidolori: L'Unione Europea deve diventare 'Stati Uniti d'Europa' che, a sua volta, rinascerà come un nuovo Impero Romano governa… - betti_fb : RT @DiegoFusaro: L'Europa non è un alleato degli USA. Gli USA hanno basi militari in Europa, l'Europa non ha basi militari negli USA. L'Eur… -