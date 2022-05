Lavori lungo la Statale Appia, Miceli (Città Aperta): “Serve un’accelerazione” (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito nota stampa di Angelo Miceli, capogruppo di ‘Città Aperta’ al Consiglio Comunale di Benevento “Stamane in Commissione Lavori Pubblici, raccogliendo l’eco lanciato via social da alcuni residenti attivi, abbiamo acceso i riflettori sui Lavori lungo la Strada Statale Appia, che da qualche settimana risultano in sospensione. Ringrazio, preliminarmente, il presidente Scarinzi per la sensibilità mostrata verso la mia richiesta di calendarizzare per la settimana prossima un confronto con il Rup del progetto in merito al cronoprogramma di esecuzione dei Lavori. Ringrazio doverosamente anche l’assessore Pasquariello, anch’egli in commissione per illustrare il piano triennale, per aver accettato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Di seguito nota stampa di Angelo, capogruppo di ‘’ al Consiglio Comunale di Benevento “Stamane in CommissionePubblici, raccogliendo l’eco lanciato via social da alcuni residenti attivi, abbiamo acceso i riflettori suila Strada, che da qualche settimana risultano in sospensione. Ringrazio, preliminarmente, il presidente Scarinzi per la sensibilità mostrata verso la mia richiesta di calendarizzare per la settimana prossima un confronto con il Rup del progetto in merito al cronoprogramma di esecuzione dei. Ringrazio doverosamente anche l’assessore Pasquariello, anch’egli in commissione per illustrare il piano triennale, per aver accettato ...

