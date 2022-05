Advertising

HuffPostItalia : La corsa trafelata dell'Ue ai rigassificatori è in un vicolo cieco: non c'è abbastanza gas liquido - mummy53690440 : La corsa trafelata dell'Ue ai rigassificatori è in un vicolo cieco: non c'è abbastanza gas liquido -

L'HuffPost

Già si aprono le gare su chi avrebbe vinto in questo braccio di ferro L'Europa potrà vantare di avere riscoperto la diplomazia, in realtà è soloall'ultimo minuto, perché la Ue non ha ...Già si aprono le gare su chi avrebbe vinto in questo braccio di ferro L'Europa potrà vantare di avere riscoperto la diplomazia, in realtà è soloall'ultimo minuto, perché la Ue non ha ... La corsa trafelata dell'Ue ai rigassificatori è in un vicolo cieco: non c'è abbastanza gas liquido (di G.Colombo, C.Paudice) Dall'inizio del conflitto è iniziata una corsa trafelata dei Paesi europei per accaparrarsi nuovi rigassificatori con cui riportare allo stato gassoso il metano raffreddato a una temperatura di -162° ...