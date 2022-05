Ita, il governo stringe sulla vendita. Ma il vincitore (ancora) non c’è (Di martedì 10 maggio 2022) Un po’ di turbolenza era da mettere in conto. Vendere una compagnia che porta in dote un’eredità pesante come quella lasciata da Alitalia, non è un gioco da ragazzi. Eppure su Ita il governo vuole stringere il cerchio e centrare il target indicato sul finire dello scorso anno: individuare entro il mese di giugno il partner industriale al quale cedere il controllo del vettore, per consentire il disimpegno dell’azionista Tesoro (100%) e scrivere la parola fine al processo di privatizzazione. In pista ci sono tre concorrenti, due usciti allo scoperto e già con il naso in data room, il terzo ancora defilato. E dunque Msc e Lufthansa, che mettono sul piatto un accordo da 1,2-1,4 miliardi di euro e il fondo statunitense Certares (con la collaborazione commerciale di Air France-Klm e Delta Air Lines) che per ora propone di rilevare Ita con ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) Un po’ di turbolenza era da mettere in conto. Vendere una compagnia che porta in dote un’eredità pesante come quella lasciata da Alitalia, non è un gioco da ragazzi. Eppure su Ita ilvuolere il cerchio e centrare il target indicato sul finire dello scorso anno: individuare entro il mese di giugno il partner industriale al quale cedere il controllo del vettore, per consentire il disimpegno dell’azionista Tesoro (100%) e scrivere la parola fine al processo di privatizzazione. In pista ci sono tre concorrenti, due usciti allo scoperto e già con il naso in data room, il terzodefilato. E dunque Msc e Lufthansa, che mettono sul piatto un accordo da 1,2-1,4 miliardi di euro e il fondo statunitense Certares (con la collaborazione commerciale di Air France-Klm e Delta Air Lines) che per ora propone di rilevare Ita con ...

