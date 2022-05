(Di martedì 10 maggio 2022) ROMA – “Ilil” è loche& i Vazzanikki porteranno in scena per tutta l’Italia dal 17 luglio. La formazione capitanata daproporrà unodi rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico.lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo “Il Mansplaining spiegato a mia figlia” ela scoppiettante partecipazione alMaggio a Roma, esaltata ed elogiata sia dalla stampa che dal pubblico, il comico romano porterà dal vivo il ...

Advertising

MetaErmal : -11 al nostro primo appuntamento di una lunga estate di musica e parole. #DomaniEPerSempre #UnaCosaPiùGrande #Tour… - Lopinionista : “Il primo tour dopo il drammatico scioglimento”, lo show musicale di Valerio Lundini: le date… - GiadaMaltese : @ChicQ71 @AngelBerryangel @mme_francesca_s - flamanc24 : RT @MetaErmal: -11 al nostro primo appuntamento di una lunga estate di musica e parole. #DomaniEPerSempre #UnaCosaPiùGrande #Tour #Musica #… - flawslou : cioè black swan fuori dall’antologia significherebbe che nel mio ipotetico primo tour non la vedrei live -

L'Opinionista

...dello scorsomaggio al circolo Arci Tunnel di Reggio, che in occasione della festa dei lavoratori ha ospitato la Festa dell'Unità Comunista e, nell'ambito della stessa, anche una data del...... e come in questo 2022 aveva già fatto alla Ruta del Sol e, di recente, alof the Alps. E ... promessa per le gare a tappe, bravo scalatore, si ritrova in rosa -spagnolo dopo Contador - e le ... “Il primo tour dopo il drammatico scioglimento”, lo show musicale di Valerio Lundini: le date Evento al cinema il 16, 17 e 18 maggio per “Elizabeth”, il film documentario di Roger Michell dedicato alla regina Elisabetta II. Il regista premio Oscar Roger Michell incanta nel suo ultimo film con ...Primo arrivo in salita al Giro, va la fuga e vince il tedesco davanti a JuanPe López che conquista la maglia rosa. Tra i big pagano dazio Vincenzo Nibali e (pesantemente) Tom Dumoulin, inatteso ritiro ...