(Di martedì 10 maggio 2022) Non è per fare le vittime, ma così è: le donne portano, a livello globale, l’80 per cento del carico di sofferenza e di malattia. In parte perché in molti paesi la discriminazione fa in modo che abbiano un minore accesso alle cure mediche, in parte perché, dal punto di vista biologico, sono proprio diverse. Lei si ammala di più di alcune malattie, ha una soglia del dolore più bassa, reagisce in maniera differente a numerosi farmaci. Tra le malattie tipiche del genere femminile ci sono quelle autoimmuni (come l’artrite reumatoide, per citarne una). Solo in Italia, sono 5 mila le pazienti che soffrono di queste patologie, causate da unche in alcuni casi aggredisce l’organismo anziché difenderlo: e nelle donne, le difese immunitarie sono più predisposte a questa sorta di «fuoco amico». Una chiave per capire meglio il perché di queste ...

Advertising

glooit : Il dialogo segreto tra sistema immunitario e microbiota leggi su Gloo - SGiammarruto : @QRepubblica @Capezzone Si Cristo Santo. La resa. Meglio arrendersi da vivi che da morti. È facile fare la guerra c… - MarioRini8 : RT @EleonoraEvi: L’aula di Strasburgo vuota mentre parla #Draghi è emblematica della sempre maggiore irrilevanza del nostro Paese, soprattu… - fulviagr : RT @EleonoraEvi: L’aula di Strasburgo vuota mentre parla #Draghi è emblematica della sempre maggiore irrilevanza del nostro Paese, soprattu… - EleonoraEvi : RT @EleonoraEvi: L’aula di Strasburgo vuota mentre parla #Draghi è emblematica della sempre maggiore irrilevanza del nostro Paese, soprattu… -

Panorama

... il marito la ama molto, anche se ha fatto uno sbaglio, e solo con ilsarà possibile ... Vinny, però risponde che non dirà nulla, e Thomas sa quanto sia bravo a tenere un. Proprio in quel ...Non è per fare le vittime, ma così è: le donne portano, a livello globale, l'80 per cento del carico di sofferenza e di malattia. In parte perch in molti paesi la discriminazione fa in modo che ... Il dialogo segreto tra sistema immunitario e microbiota In Horizon Forbidden West c'è un segreto che forse non conoscevate. Si tratta di un qualcosa al centro della mappa, mostrato in un video ...Cronaca - Protagonista al femminile di una società in trasformazione (In dialogo. Luca Diliberto ricostruisce il "senso di un'esistenza intensa e ricca di incontri e progetti, che non ha rinunciato a ...