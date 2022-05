Hanno inventato il mantello dell'invisibilità (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo mille esperimenti e prototipi, ora il mantello dell’invisibilità è davvero dietro l’angolo. Anzi, più che di mantello bisogna parlare di un vero e proprio scudo che sfrutta un sofisticato sistema ottico di rifrazione per garantirci la protezione da occhi indiscreti. Se, finora, negli ultimi anni, si sono visti tanti prototipi abbozzati di dispositivi che sfruttavano una videocamera per celare oggetti e persone, il prossimo step di ricerca punta su lenti di precisione che assorbono la luce che arriva dietro non richiedendo più né batterie né elettricità per funzionare al meglio. LEGGI ANCHE: I migliori regali in assoluto per i veri fan di Star WarsLego, sneakers, t-shirt e molto altro: ecco tutte le idee regalo più belle che faranno (davvero) felici gli appassionati di Guerre Stellari Tech La prima partita di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo mille esperimenti e prototipi, ora ilè davvero dietro l’angolo. Anzi, più che dibisogna parlare di un vero e proprio scudo che sfrutta un sofisticato sistema ottico di rifrazione per garantirci la protezione da occhi indiscreti. Se, finora, negli ultimi anni, si sono visti tanti prototipi abbozzati di dispositivi che sfruttavano una videocamera per celare oggetti e persone, il prossimo step di ricerca punta su lenti di precisione che assorbono la luce che arriva dietro non richiedendo più né batterie né elettricità per funzionare al meglio. LEGGI ANCHE: I migliori regali in assoluto per i veri fan di Star WarsLego, sneakers, t-shirt e molto altro: ecco tutte le idee regalo più belle che faranno (davvero) felici gli appassionati di Guerre Stellari Tech La prima partita di ...

