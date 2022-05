Giro d’Italia 2022, promossi e bocciati dopo l’Etna. Batosta per Nibali e Foss, Carapaz il più pimpante (Di martedì 10 maggio 2022) La quarta tappa del Giro d’Italia 2022 era una delle più attese sin da quando è stato ufficializzato il percorso, soprattutto perchè la lunga scalata all’Etna, seppur non particolarmente impegnativa, avrebbe rappresentato il primo banco di prova per gli scalatori con intenzioni di competere per la classifica generale. I 23 km di scalata sulle pendici del vulcano hanno dato qualche prima responso, mettendo in mostra le condizioni più o meno buone dei vari interpreti. Partiamo da chi ha lasciato un’impressione positiva, partiamo dai promossi al primo “esame in salita” di questa edizione. Chi non ha deluso è sicuramente Richard Carapaz. Ancora prima della partenza si sapeva che uno dei punti di forza dell’ecuadoriano poteva essere la corazzata che la INEOS ha costruito intorno a lui e ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) La quarta tappa delera una delle più attese sin da quando è stato ufficializzato il percorso, soprattutto perchè la lunga scalata al, seppur non particolarmente impegnativa, avrebbe rappresentato il primo banco di prova per gli scalatori con intenzioni di competere per la classifica generale. I 23 km di scalata sulle pendici del vulcano hanno dato qualche prima responso, mettendo in mostra le condizioni più o meno buone dei vari interpreti. Partiamo da chi ha lasciato un’impressione positiva, partiamo daial primo “esame in salita” di questa edizione. Chi non ha deluso è sicuramente Richard. Ancora prima della partenza si sapeva che uno dei punti di forza dell’ecuadoriano poteva essere la corazzata che la INEOS ha costruito intorno a lui e ...

