Enel: a Milano prima sede certificata Well Platinum Questi i parametri che hanno permesso alla sede Enel di via Carducci, a Milano, di ricevere la certificazione Well Building Standard, con livello Platinum, attestandosi tra gli immobili certificati ...