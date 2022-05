Draghi in Usa | spinta per la pace L?incontro con Biden alla Casa Bianca | «Putin non ci ha diviso | l?Europa vuole una tregua»

Advertising

NicolaPorro : #MarioDraghi è volato a Washington. Di cosa parlerà con Biden ?? - DantiNicola : La visita di #Draghi negli USA, il discorso di #Macron. I leader di ???? e ???? lavorano per la pace e il futuro dell'… - fattoquotidiano : LA NATO BOICOTTA IL NEGOZIATO / DRAGHI OBBEDISCE, SCHOLZ NO Draghi va a Washington su una linea ultra-atlantista i… - Gianluca3010 : RT @valy_s: #Draghi a #Washington domani riceverà, direttamente dalla segretaria al Tesoro Janet #Yellen, il premio di “POLITICO DELL’ANNO”… - Donato12428983 : RT @valy_s: #Draghi a #Washington domani riceverà, direttamente dalla segretaria al Tesoro Janet #Yellen, il premio di “POLITICO DELL’ANNO”… -

AGI - Italia esono più unite che mai e se Putin pensava di dividerle ha fallito. È durato un'ora e quaranta minuti l'incontro tra il premier italiano, Mario, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. ...Mi pare che parole di pace dalla bocca dinon le abbiamo sentite molto. Mi pare che sono le stesse parole che dice Biden, differenti accenti e differenti lingue, ma sono parole di guerra. È ...1' di lettura 10/05/2022 - "Macron si sta dimostrando più libero di Draghi" POLITICA (Roma). "L'Europa è un continente bello ma mancante e inutile oggi come oggi. Come si permette Von Der Leyen di dir ...A seguire l'inflazione in Germania e negli Usa. Tra i discorsi attesi Bostic (Fed), Lagarde ... Continua la missione a Washington del presidente del Consiglio Draghi, che incontra la stampa presso ...