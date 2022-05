Arisa: il cuore è grande ma sono più grandi le… | “Sei bellissima” (Di martedì 10 maggio 2022) La cantante da diverso tempo ha deciso di dare una svolta più sensuale al suo look: con la foto condivisa sui social ha centrato il suo obiettivo. Arisa ha raggiunto la notorietà dopo aver vinto il concorso SanremoLab nel 2008, che le ha permesso di partecipare al Festival di Sanremo dell’anno successivo, dove si è esibita con il singolo Sincerità, aggiudicandosi la vittoria nella categoria Nuove Proposte. Arisa (fonte web)Col passare degli anni, si è affermata nel panorama musicale e nel corso della sua carriera è tornata sul palco dell’Ariston in diverse occasioni, esibendosi nella categoria Campioni per ben sei volte. L’ultima è stata lo scorso anno, con il singolo Potevi fare di più. Il successo ed i gossip sulla relazione con Vito Coppola A partire dal 2010, la cantante si è buttata anche nel mondo della televisione, diventando ospite fissa della ... Leggi su newstv (Di martedì 10 maggio 2022) La cantante da diverso tempo ha deciso di dare una svolta più sensuale al suo look: con la foto condivisa sui social ha centrato il suo obiettivo.ha raggiunto la notorietà dopo aver vinto il concorso SanremoLab nel 2008, che le ha permesso di partecipare al Festival di Sanremo dell’anno successivo, dove si è esibita con il singolo Sincerità, aggiudicandosi la vittoria nella categoria Nuove Proposte.(fonte web)Col passare degli anni, si è affermata nel panorama musicale e nel corso della sua carriera è tornata sul palco dell’Ariston in diverse occasioni, esibendosi nella categoria Campioni per ben sei volte. L’ultima è stata lo scorso anno, con il singolo Potevi fare di più. Il successo ed i gossip sulla relazione con Vito Coppola A partire dal 2010, la cantante si è buttata anche nel mondo della televisione, diventando ospite fissa della ...

