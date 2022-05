44 persone sono state uccise durante violenti scontri tra gruppi rivali in un carcere dell’Ecuador (Di martedì 10 maggio 2022) Almeno 44 persone sono state uccise e 13 sono state ferite durante i violenti scontri iniziati lunedì tra due gruppi rivali nel carcere di Santo Domingo de los Tsáchilas, un’ottantina di chilometri a ovest di Quito, la capitale dell’Ecuador. Per Leggi su ilpost (Di martedì 10 maggio 2022) Almeno 44e 13feriteiniziati lunedì tra dueneldi Santo Domingo de los Tsáchilas, un’ottantina di chilometri a ovest di Quito, la capitale. Per

Advertising

Giorgiolaporta : Quando il mio Paese aveva bisogno di respiratori, a #Bruxelles l'#Europa se la prendeva con calma. Sono morte decin… - chetempochefa : 'Mi sono reso conto che le sirene suonano continuamente. Capisco perché le persone sono sempre dentro i bunker. Neg… - MSF_ITALIA : Questa mattina #GeoBarents ha soccorso circa 200 persone da due imbarcazioni. Tutti sono al sicuro a bordo mentre c… - diketi4 : RT @MariGe49975095: @biwuvywyfapy @dimash_official Unisce le persone in un'unica grande famiglia, dove non ci sono nazionalità, religioni,… - alladimashdears : RT @marimar43418295: @2258nana @dimash_official Unisce le persone in un'unica grande famiglia, dove non ci sono nazionalità, religioni, raz… -