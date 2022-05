Uomini e Donne, anticipazioni 9 maggio: c’è ancora qualcosa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Alessandro Rausa conosce due nuove dama (Di lunedì 9 maggio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 9 maggio: eccoci ad un nuovo inizio settimana con il dating show di Maria De Filippi. Tra i protagonisti ci saranno Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Uomini e Donne, anticipazioni 9 maggio: lo studio non crede ad Ida Platano e Riccardo Guarnieri Ida Platano e Riccardo Guarnieri sempre più vicini? Il cavaliere negherà ancora una volta di considerare l’ex fidanzata come più di un’amica. Anche la dama (che in questi mesi era sembrata soffrire ancora per la fine della storia d’amore) dirà che ciò che sente, è cambiato. Poco ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 9 maggio 2022): eccoci ad un nuovo inizio settimana con il dating show di Maria De Filippi. Tra i protagonisti ci saranno Ida: lo studio non crede ad IdaIdasempre più vicini? Il cavaliere negheràuna volta di considerare l’ex fidanzata come più di un’amica. Anche la(che in questi mesi era sembrata soffrireper la fine della storia d’amore) dirà che ciò che sente, è cambiato. Poco ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - fattoquotidiano : Afghanistan, i Talebani impongono di nuovo il burqa alle donne: gli uomini “responsabili” rischiano il carcere in c… - millsxox : RT @Alpha___Lyrae: Le donne riminesi: hanno paura di uscire di casa per colpa dell'adunata degli alpini. Le donne di tutta Italia: raccont… - Montecitorio : RT @Ettore_Rosato: Non sono numeri ma donne e uomini,figli,padri,madri, strappati all’affetto dei loro cari. Onorarne il ricordo non è sol… -