Ultime Notizie Roma del 09-05-2022 ore 11:10 Romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio a Mosca la parata per il giorno della Vittoria ricordo della fine della seconda guerra mondiale a te sul discorso del presidente Putin che ieri in un messaggio inviato ai leader della Repubblica di Donetsk e lugansk di combattere contro la freccia nazista e come nel 1945 vinceremo la Russia dimenticato tutto ciò che era importante per i vincitori della Seconda Guerra Mondiale ribatte zenski Di Maio qualsiasi cosa ti reputi dobbiamo rispondere Uniti con fermezza con un'escalation diplomatica oggi è anche la festa dell'Europa Gentiloni teniamo c'è la stretta della chiede al G7 Che russi si ritirano da tutta l'Ucraina e liberi affermano che non deve vincere perché ha violato l'ordine internazionale occidentale E Giappone si impegnano a mettere alla bando il petrolio Russo

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 30.804 positivi e 72 vittime nelle ultime 24 ore. Sono 356 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - SorgentePas002 : Sinalunga Luna di maggio ???????????????????????????????? - StefaniaFalone : Guerra in Ucraina, Putin parla di colpo preventivo, continuano le trattative -