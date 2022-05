Terrorismo: Fico, 'perverso connubio con criminalità organizzata' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Una violenza estremista ed eversiva di matrice diversa, accomunata dalla efferatezza, dal rifiuto della dialettica e dei valori democratici. Giunta, in taluni casi, a sviluppare un perverso connubio con la criminalità organizzata per sovvertire le istituzioni democratiche". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della celebrazione della Giornata della memoria delle vittime del Terrorismo. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Una violenza estremista ed eversiva di matrice diversa, accomunata dalla efferatezza, dal rifiuto della dialettica e dei valori democratici. Giunta, in taluni casi, a sviluppare uncon laper sovvertire le istituzioni democratiche". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto, in occasione della celebrazione della Giornata della memoria delle vittime del

