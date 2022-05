Terrorismo: Casellati, 'cammino per la verità, senza non ci sono giustizia e memoria' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "La consapevolezza del cammino percorso insieme rende doveroso interrogarsi sulle prospettive dell'oggi. La prospettiva prioritaria è senz'altro la battaglia per la verità. Un dovere morale nei confronti dei familiari delle vittime, delle Associazioni presenti e di tutti i cittadini che non si arrendono alla frustrazione delle aree grigie ancora presenti". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della celebrazione a Montecitorio della Giornata della memoria delle vittime del Terrorismo. Il Senato, insieme alla Camera, in questa legislatura -ha ricordato la seconda carica dello Stato- ha fatto la sua parte per il cammino di verità. La desecretazione e la pubblicazione degli atti delle commissioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "La consapevolezza delpercorso insieme rende doveroso interrogarsi sulle prospettive dell'oggi. La prospettiva prioritaria è senz'altro la battaglia per la. Un dovere morale nei confronti dei familiari delle vittime, delle Associazioni presenti e di tutti i cittadini che non si arrendono alla frustrazione delle aree grigie ancora presenti". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, in occasione della celebrazione a Montecitorio della Giornata delladelle vittime del. Il Senato, insieme alla Camera, in questa legislatura -ha ricordato la seconda carica dello Stato- ha fatto la sua parte per ildi. La desecretazione e la pubblicazione degli atti delle commissioni ...

