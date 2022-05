Superbonus, proroga ma ci sarà da correre (Di lunedì 9 maggio 2022) Villette: da giugno a settembre la scadenza per certificare il 30 per cento dei lavori. Resta il limite invalicabile del 31 dicembre per chiusura del cantiere e pagamento Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 9 maggio 2022) Villette: da giugno a settembre la scadenza per certificare il 30 per cento dei lavori. Resta il limite invalicabile del 31 dicembre per chiusura del cantiere e pagamento

Advertising

Mov5Stelle : Il giorno prima Draghi sottoscrive la norma che proroga i lavori del #Superbonus sulle unifamiliari, il giorno dopo… - VittorioSgarbi : Un grosso errore la decisione del Governo di volere modificare, in corso d’opera, le regole del cosiddetto “Superbo… - Mov5Stelle : Le parole di Draghi ci sorprendono. Nel decreto aiuti c'è una proroga del superbonus, ad esempio per le unifamiliar… - Qualenergiait : Proroga #Superbonus per le unifamiliari, semplificazione rinnovabili: le richieste del Parlamento al Governo sul… - 0Cicerone : RT @L_Economia: Le banche bloccano la cessione del credito -