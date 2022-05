Sondaggi politici | Fratelli d' Italia cresce e Pd cala

Advertising

LE ULTIME NOTIZIE News, Meloni e il 'suo' Fratelli d'Italia cresce e Pd cala 9 Maggio 2022 Fratelli d'Italia sempre più primo partito, secondo le intenzioni di voto nel sondaggio ...Fratelli d'Italia sempre più primo partito, secondo le intenzioni di voto nel sondaggio Swg del Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e sale al 22,6%. Il Partito Democratico cede lo 0,...(Adnkronos) – Fratelli d’Italia sempre più primo partito, secondo le intenzioni di voto nel sondaggio Swg del Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e sale al 22,6%. Il Partito ...Per la politica è un forte malumore che travolge di nuovo i partiti ... punta a far fibrillare un governo autorevole come quello di Draghi pur di risalire nei sondaggi". Per i pentastellati è un ...