Russia | De Luca | “Se Putin se ne va | viene qualcuno peggiore”

(Adnkronos) – Nella guerra Russia Ucraina "io sono fra quelli che non hanno capito qual è l'obiettivo di questa guerra dal punto di vista degli occidentali. L'America ha detto qual è: far durare la guerra più possibile per mettere in ginocchio la Russia e determinare un cambio di potere in Russia. Io sono fra quelli che ritengono che, se se ne va Putin, viene qualcuno peggiore di Putin, non uno migliore". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento all'assemblea pubblica di Confindustria Benevento. "C'è qualcuno – è l'obiezione di De Luca – in grado di governare le 30 etnie che ci sono nella Russia? Avremmo un processo di disgregazione ..."

