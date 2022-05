Rosetta, chi è la nuova corteggiatrice di Bruno a Uomini e Donne: chi è, età, lavoro (Di lunedì 9 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più seguito ed amato di sempre! Come di consueto anche questo pomeriggio Maria De Filippi è pronta a scaldare il cuore dei suoi numerosi telespettatori. Quest’oggi per il trovo over al centro dello studio c’è Bruno. Oggi per lui è scesa una nuova signora, si chiama Rosetta, conosciamola meglio! Chi è Rosetta: La nuova corteggiatrice di Bruno La signora Rosetta è scesa oggi per Bruno. Visibilmente emozionata, raccontando un po’ della sua vita dice di esser vedova e di abitare in provincia di Torino. Dopo la sua relazione la signora non ha avuto altri amori ed è qui oggi per mettersi in gioco e conoscere il signor ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Tutto pronto per unapuntata di, il dating show più seguito ed amato di sempre! Come di consueto anche questo pomeriggio Maria De Filippi è pronta a scaldare il cuore dei suoi numerosi telespettatori. Quest’oggi per il trovo over al centro dello studio c’è. Oggi per lui è scesa unasignora, si chiama, conosciamola meglio! Chi è: LadiLa signoraè scesa oggi per. Visibilmente emozionata, raccontando un po’ della sua vita dice di esser vedova e di abitare in provincia di Torino. Dopo la sua relazione la signora non ha avuto altri amori ed è qui oggi per mettersi in gioco e conoscere il signor ...

