Riccardo Cocciante in concerto a Firenze: ecco quando, biglietti (Di lunedì 9 maggio 2022) Il 19 luglio sarà sul palco di piazza della Santissima Annunziata ospite della rassegna Musart Festival Firenze 2022 Firenze – Anche Riccardo Cocciante al Musart Festival Firenze 2022, rassegna che abbina grandi nomi dello spettacolo al fascino secolare della città. Affiancato dall'Orchestra sinfonica "Saverio Mercadante", Riccardo Cocciante sarà in concerto martedì 19 luglio (ore 21,15) sul palco di piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo di Firenze, in uno scenario ricco di storia e arte. Con pochi, esclusivi concerti nei luoghi più belli della storia e dell'architettura del nostro Paese, torna uno dei grandi protagonisti della canzone italiana, autore di brani stupendi, che sono diventati colonna sonora delle ...

