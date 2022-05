Quelle "mamme separate" fan di Orsini: lo strano gruppo su Facebook (Di lunedì 9 maggio 2022) Su Facebook è spuntato un gruppo chiamato "mamme separate fans di Orsini". Intanto il professor spiega la sua critica alla pedagogia di Gramsci e poi attualizza: "Essendo il mio pensiero complesso, cioè fatto di parti interconnesse..." Leggi su ilgiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) Suè spuntato unchiamato "fans di". Intanto il professor spiega la sua critica alla pedagogia di Gramsci e poi attualizza: "Essendo il mio pensiero complesso, cioè fatto di parti interconnesse..."

Advertising

Pontifex_it : Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non… - _Carabinieri_ : Ci vuole forza e determinazione per essere donna e mamma oggi, oltre che un grande cuore. Infiniti auguri a tutte l… - Esercito : Un augurio speciale a tutte le #mamme del mondo ed in particolare a quelle dell’EsercitoItaliano che in questa gior… - gnk_fans : RT @Pontifex_it: Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non sono p… - lilacmar_ : RT @dario_head: Auguri a tutte le mamme, soprattutto a quelle anta a cui tocca lavorare con Frabetta Elisanchi -