Paura a Civitavecchia | nave avvolta dalle fiamme | in azione i Vigili del Fuoco

(Di lunedì 9 maggio 2022)– Alle ore 15.45 circa ideldisono intervenuti per un incendio a bordo dellaPunta Azzurra. L’incendio, secondo quanto appreso daidel, si sarebbe sviluppato nella sala macchine del natante adibito a porta gasolio, servizio di buncheraggio. Parte dellesono state estinte dai mezzi antincendio presenti a bordo dellastessa. Gli uomini della Bonifazi, accorsi sul posto con l’equipaggio della 17A e gli specialisti Nautici della motobarca Vfr12 in forza aideldi, sono attualmente a bordo. Una volta estinte completamente le, si sta procedendo con la messa in sicurezza ...

Civitavecchia, incendio sulla nave porta gasolio Punta Azzurra: attimi di paura Momenti di autentico terrore oggi pomeriggio al porto di Civitavecchia. I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti alle 16 circa per un incendio a bordo della nave Punta ...