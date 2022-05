Nero a Metà 4 ci sarà? Claudio Amendola e i suoi salutano i fan questa sera

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022)4 cioppure no? Tra poco il finale della terza stagione rivelerà l’arcano regalando al pubblico una seri di domande ma, soprattutto, piazzando quelle che potrebbero essere i semi dei nuovi episodi.3 si congeda daiaffezionati telespettatori proprio oggi, 9 maggio, con la messa in onda degli ultimi due episodi ma c’è già chi si chiede cosa nedi Carlo Guerrieri se verrà a galla la verità sulla sua ex chiudendo così un doloroso capitolo per lui e per l’amata figlia. Il resto lo scopriremo in4 visto che sembra ci. L’affetto del pubblico non è calato in questi anni tant’è che la serie continua a raccogliere consensi e mietere successi e questo è sicuramente un ...