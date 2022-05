Nadal a Che tempo che fa: 'Roma è speciale, qui chiesi a mia moglie di sposarmi' (Di lunedì 9 maggio 2022) "Sono contento di essere al Foro Italico, a Roma ho anche chiesto a mia moglie di sposarmi, dopo 14 anni di fidanzamento". Rafa Nadal, il campione che ha trionfato più di tutti agli Internazionali BNL ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) "Sono contento di essere al Foro Italico, aho anche chiesto a miadi, dopo 14 anni di fidanzamento". Rafa, il campione che ha trionfato più di tutti agli Internazionali BNL ...

