Morto il figlio di Nick Cave, Jethro Lazenby. Aveva 31 anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Un'altra tragedia per il cantautore. Sette anni fa Aveva già perso un figlio, Arthur, di 15 anni, Morto cadendo da una scogliera Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 maggio 2022) Un'altra tragedia per il cantautore. Settefagià perso un, Arthur, di 15cadendo da una scogliera

