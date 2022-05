Milan, clamorosa indiscrezione: potrebbe scipparlo all’Inter! (Di lunedì 9 maggio 2022) Milan ed Inter stanno dando vita ad un clamoroso testa a testa in campionato che mancava da anni, una lotta scudetto serratissima che al momento sembra sorridere più ai rossoneri che ai nerazzurri. Dybala Inter MilanL’Inter potrebbe subire un altro sorpasso, questa volta per un obiettivo di mercato, e che obiettivo: Paulo Dybala. A riferirlo è Il Giornale, il quale dice che il giocatore al momento in forza alla Juventus aspetta anche una proposta da parte di Maldini e Massara, non disdegnandone affatto la destinazione. Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022)ed Inter stanno dando vita ad un clamoroso testa a testa in campionato che mancava da anni, una lotta scudetto serratissima che al momento sembra sorridere più ai rossoneri che ai nerazzurri. Dybala InterL’Intersubire un altro sorpasso, questa volta per un obiettivo di mercato, e che obiettivo: Paulo Dybala. A riferirlo è Il Giornale, il quale dice che il giocatore al momento in forza alla Juventus aspetta anche una proposta da parte di Maldini e Massara, non disdegnandone affatto la destinazione.

