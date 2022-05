Macron: «Non si arriva alla Pace umiliando Mosca» (Di lunedì 9 maggio 2022) Ore 16.06 - Parla il Presidente francese "Non dobbiamo cedere alla tentazione dei revanscismi. Domani avremo una Pace da costruire" e "dovremo farlo con Ucraina e Russia attorno al tavolo. Ma questo non si farà né con l'esclusione reciproca né con l'umiliazione". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un passaggio del suo discorso a Strasburgo per la cerimonia di chiusura della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Leggi su panorama (Di lunedì 9 maggio 2022) Ore 16.06 - Parla il Presidente francese "Non dobbiamo cederetentazione dei revanscismi. Domani avremo unada costruire" e "dovremo farlo con Ucraina e Russia attorno al tavolo. Ma questo non si farà né con l'esclusione reciproca né con l'umiliazione". Lo ha detto il presidente francese Emmanuelin un passaggio del suo discorso a Strasburgo per la cerimonia di chiusura della Conferenza sul Futuro dell'Europa.

