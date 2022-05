LIVE Zeppieri-Khachanov 3-6 3-2, ATP Roma 2022 in DIRETTA: partita gagliarda dell’azzurro (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Risposta così così di Zeppieri. GAME Zeppieri, 3-2. Alla fine arriva il punto per lui: prima data fuori, poi se la cava con il vincente di dritto. 40-15 Gran seconda di servizio di Zeppieri. 30-15 Esce male dal servizio Giulio, dritto fuori misura. 30-0 Ace del Romano. 15-0 Spinge bene Zeppieri con il dritto. GAME Khachanov, 2-2. Dritto vincente del numero 24 al mondo. AD-40 Ace del russo. 40-40 Gran vincente di Zeppieri! Piedi in campo e gancetto di mancino! AD-40 Ancora il servizio a favore di Khachanov. 40-40 Di nuovo il russo con la prima ad uscire. 40-AD Ma Khachanov regala un’altra opportunità! Smorzata sballata del russo. 40-40 NOOOOO! Finisce in ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Risposta così così di. GAME, 3-2. Alla fine arriva il punto per lui: prima data fuori, poi se la cava con il vincente di dritto. 40-15 Gran seconda di servizio di. 30-15 Esce male dal servizio Giulio, dritto fuori misura. 30-0 Ace delno. 15-0 Spinge benecon il dritto. GAME, 2-2. Dritto vincente del numero 24 al mondo. AD-40 Ace del russo. 40-40 Gran vincente di! Piedi in campo e gancetto di mancino! AD-40 Ancora il servizio a favore di. 40-40 Di nuovo il russo con la prima ad uscire. 40-AD Maregala un’altra opportunità! Smorzata sballata del russo. 40-40 NOOOOO! Finisce in ...

