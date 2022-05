LIVE Cobolli-Brooksby 3-6 4-5, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’americano piazza il break e può chiudere il match (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Altro errore dell’italiano. 15-0 Risposta lunga del toscano. 4-5 ALTRA RISPOSTA CLAMOROSA DI Brooksby CHE SERVE PER IL match AL CAMBIO CAMPO 30-40 PALLA break Brooksby CHE piazza UN DIRITTO CLAMOROSO DA FUORI DAL CAMPO 30-30 Rovescio vincente in risposta di Brooksby. 30-15 CHIUSURA A VOLO DI Cobolli! Gran smorzata ad aprirsi il campo. 15-15 Gran prima dell’azzurro. 0-15 Errore in uscita dal servizio per Cobolli. 4-4 GAME INCREDIBILE VINTO DA Brooksby CHE HA ANNULLATO 6 PALLE break AD-40 Gran prima di Brooksby. 40-40 LOB VINCENTE DI Brooksby CHE piazza LA PALLA CORTA E SCHERZA ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Altro errore dell’italiano. 15-0 Risposta lunga del toscano. 4-5 ALTRA RISPOSTA CLAMOROSA DICHE SERVE PER ILAL CAMBIO CAMPO 30-40 PALLACHEUN DIRITTO CLAMOROSO DA FUORI DAL CAMPO 30-30 Rovescio vincente in risposta di. 30-15 CHIUSURA A VOLO DI! Gran smorzata ad aprirsi il campo. 15-15 Gran prima dell’azzurro. 0-15 Errore in uscita dal servizio per. 4-4 GAME INCREDIBILE VINTO DACHE HA ANNULLATO 6 PALLEAD-40 Gran prima di. 40-40 LOB VINCENTE DICHELA PALLA CORTA E SCHERZA ...

